Sabaf prosegue lo share buy-back

Sabaf

Produttore di componenti per elettrodomestici

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 9 gennaio 2023,ha comunicato che, tra il 10 e il 14 aprile 2023, hacomplessivamentead un prezzo medio unitario di 16,7988 euro per azione e per unpari aA seguito di tali operazioni Sabaf possiede, al 14 aprile, un totale di 241.168 azioni proprie, pari al 2,091% del capitale sociale.Oggi, a Piazza Affari, andamento annoiato per il, che chiude la sessione in ribasso dello 0,60%.