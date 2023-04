Sanlorenzo, CdA nomina nuovi Comitati. Due diligence per Simpson Marine

Sanlorenzo

(Teleborsa) - Il CdA di, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, hae nominato il nuovo Lead Independent Director, a seguito delle dimissioni dell'amministratore non esecutivo Pietro Gussalli Beretta, attuale Presidente del Comitato Nomine e Lead Independent Director, e della perdita dei requisiti di indipendenza dell'amministratore non esecutivo Silvia Merlo, attuale Presidente del Comitato Remunerazioni e componente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.In particolare,è stata nominata, con efficacia dal 27 aprile 2023.Il CdA, a seguito della firma del MoU con Mike Simpson , ha comunicato che. Ad esito di tale attività, la società potrà procedere alla definizione dei valori di riferimento della transazione, anche alla luce della peculiare struttura societaria del Gruppo Simpson Marine e delle società collegate.