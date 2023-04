Tinexta, finalizzato l'acquisto del 20% di Defence Tech per 25 milioni di euro

Tinexta

Defence Tech

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, hadel capitale di, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della cyber security e della data intelligence, tramite un veicolo interamente detenuto. L'operazione era stata annunciata lo scorso 28 dicembre.Il trasferimento della partecipazione è stato perfezionato a fronte dell'previste, tra le quali l'autorizzazione Golden Power e l'ottenimento della conferma da parte del Panel di Borsa Italiana circa l'insussistenza di promuovere una OPA a seguito della mera sottoscrizione della Call Tinexta.L'acquisto (pari a circa 5.108.571 azioni) è stato eseguito pro-quota dai soci di riferimento, Comunimpresa S.p.A., GE.DA Europe S.r.l. e Starlife S.r.l., a 4,9 euro per azione, per undi circa 25 milioni di euro.In data odierna, i soci venditori avvieranno unaavente ad oggetto l'acquisto pro-quota sul mercato di 1.428.571 azioni (pari a circa il 5,6% del capitale sociale, ovvero a circa il 20% della quota attualmente detenuta dal mercato) al prezzo di 4,9 euro per azione.Qualora, il Veicolo Tinexta decidesse di, il Veicolo Tinexta giungerebbe a detenere una percentuale del capitale sociale di Defence Tech compresa (a seconda dell'esito dell'Operazione RABB) tra circa il 56,2% e circa il 60,1%. Comunimpresa e Ge.Da. non deterrebbero più alcuna partecipazione e Starlife resterebbe titolare di una percentuale compresa tra circa il 15,8% e circa il 17,5%. L'acquisto delle azioni oggetto della Call Tinexta da parte del Veicolo Tinexta farebbe sorgere l'obbligo in capo allo stesso di promuovere un'sulla totalità delle azioni.