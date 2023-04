Corre mercato italiano del mobile: nel 2022 confermato il primato europeo

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Dopo il forte rimbalzo del 2021, i(+11,1% sul 2021),E' quanto emerge dalla ricerca realizzata dalla Direzione Studi e Ricerche disuin occasione delhe conferma il primato dell'Italia come principale produttore di. In Europa, il nostro Paese, è alfatturato in crescita, ottimi risultati sui mercati esteri, buona performance dei distretti industriali del legno-arredo e tenuta della marginalità, nonostante l’aumento del costo delle materie prime.Nel dettaglio: l’industria del mobile, con circa 1verso Stati Uniti, Francia, Regno Unito e Germania, ma anche dalle performance di Emirati Arabi Uniti e Canada,Da sottolineare anche il(€9,3 miliardi nel 2022, il 9% del totale manifatturiero), anche in virtù dei buoni risultati evidenziati dalla maggioranza dei distretti del mobile. Vigorosa crescita delle esportazioni dei distretti del legno-arredo della Brianza, Treviso e mobile di Pordenone (+14,4% rispetto al 2021).Nonostante il balzo del costo dell’energia, delle materie prime e dei trasporti,In prospettiva, la ricerca segnala che per le imprese del mobile,a i quali l’ottimizzazione dei contratti di fornitura di energia, gli investimenti in ottica green, la digitalizzazione e la ricerca e sviluppo.