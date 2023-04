Ecomondo Messico, IEG: "Piattaforma di Green Economy nel Nord America"

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Il Messico si prepara alla svolta green. Dal 26 al 28 aprileorganizzato da, riunisce la community dell'economia circolare allcapitale dello stato di Jalisco e seconda metropoli del Paese. Ecomondo Mexico, che ha per obiettivo il networking tra imprese, investitori e partner commerciali nazionali messicani e internazionali, si svolge in contemporanea all', manifestazione delle energie rinnovabili, anch'essa organizzata da"È sempre più diffusa la consapevolezza che la sostenibilità ambientale non è un'opzione. Tiene assieme tutti noi, a qualsiasi latitudine, verso l'obiettivo comune della salvaguardia del Pianeta. Fa perciò molto piacere – dichiara il– portare l'expertise di Ecomondo e contribuire allo sviluppo tecnologico della green economy in Messico, con uno sforzo collettivo che vede protagonisti IEG, ICE Agenzia e l'Ambasciata d'Italia a Città del Messico"."Ecomondo Mexico si sposta a Guadalajara, metropoli baricentrica per l'economia domestica e importante nel perimetro dell'accordo commerciale NAFTA e ora USMCA. L'Amministrazione statunitense – aggiunge l– sta imprimendo un'accelerazione green, che sarà da traino anche per il Messico: un'opportunità per le imprese italiane, che solo recentemente hanno iniziato a rivolgersi a questo mercato".Sono13 di queste nella collettiva del padiglione organizzato da ICE Agenzia. Assieme a queste, espositori canadesi, statunitensi ed europei completano la piattaforma industriale della manifestazione che si articola in cinque aree merceologiche: rifiuti e risorse, water e monitoring, bioenergie, eolico e mobilità sostenibile assieme alla smart city. Il Messico, con circa 130 milioni di abitanti è, secondo la Banca Mondiale, la seconda economia dell'America latina, e tra le 15 più grandi nel mondo. È il secondo mercato di sbocco dell'export italiano nelle Americhe, dopo gli USA. Il suo tasso di crescita è di oltre il 3 per cento nel 2022. Mentre sono circa 150 le imprese italiane, secondo la Farnesina, che hanno stabilimenti produttivi nel Paese. Per il periodo 2021-25, il Global Green Growth Institute sostiene il governo messicano con progetti per l'implementazione della green economy, la biodiversità, la gestione dei rifiuti, sino alla mobilità elettrica e alla finanza climatica., ha uno dei suoi tratti peculiari nella qualità della proposta scientifica del calendario di convegni curati dal Comitato Tecnico Scientifico diretto da Fabio Fava dell'Università di Bologna. Ecomondo Mexico, sui temi del waste e del ciclo delle acque, si è rispettivamente avvalso dell'expertise dei componenti del CTS Marco Ricci e Francesco Fatone. Ecomondo Mexico propone a Guadalajara un calendario di convegni che da un lato, con un approccio globale, fa il punto sullepiù recenti come il biochar. Dall'altro, nel padiglione di ICE Agenzia , punta a un bilaterale di buone prassi ed esperienze di gestione sia italiane che messicane sui temi della gestione dei rifiuti o delle sfide che la risorsa acqua oggi pone.