Enel, depositate 3 liste per CdA. Scaroni e Mazzucchelli per presidenza

Enel

(Teleborsa) - Alla scadenza del termine del 17 aprile 2023, risultano essere statedi, che sarà rinnovato dall'assemblea in programma per il 10 maggio 2023 in unica convocazione.In particolare, una prima lista è stata presentata da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, titolare delcirca del capitale di Enel, una seconda lista è stata presentata da parte di un raggruppamento di società di gestione del risparmio e altri investitori istituzionali, titolari complessivamente dell'circa del capitale di Enel e una terza lista è stata presentata da Covalis Capital LLP e Covalis (Gibraltar) Ltd. in qualità di gestori di 5 fondi di investimento, titolari complessivamente dellocirca del capitale di Enel.La lista delè composta da Fiammetta Salmoni (indipendente); Paolo Scaroni; Flavio Cattaneo; Johanna Arbib (indipendente); Alessandro Zehentner (indipendente); Olga Cuccurullo.La seconda lista diè composta da: Dario Frigerio (indipendente); Alessandra Stabilini (indipendente); Mario Corsi (indipendente).La lista presentata daè composta da: Marco Mazzucchelli (indipendente); Leilani C. Latimer (indipendente); Francesco Galietti (indipendente); Monique Sasson (indipendente); Paulina Beato Blanco (indipendente); Daniel Lacalle Fernandez (indipendente).Inoltre, il MEF ha comunicato di proporre la nomina del candidatoalla carica di, mentre Covalis ha manifestato l'intenzione di proporre la nomina del candidatoalla carica di presidente.