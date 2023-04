Istruttoria Antitrust, BAT Italia: "nostro approccio responsabile, pronti a collaborare"

(Teleborsa) -che si aggiunge ai requisiti previsti dalle leggi vigenti a livello locale.Così uncommenta la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di avviare un procedimento istruttorio nei confronti di British American Tobacco Italia, Amazon Services Europe e Amazon Italia Customer Services.







L’istruttoria - riferisce la nota diffusa questa mattina dall'AGCM - ", il modello più recente di prodotto a tabacco riscaldato sviluppato e messo in commercio da British American Tobacco".Nei messaggi con cui si pubblicizza Glo Hyper X2 - spiega l'AUtorità -in alcuni messaggi, anzi, si afferma esplicitamente che il consumo è “senza nicotina”. Analoghe carenze informative riguardano l’avvertenza che il prodotto è destinato a un pubblico adulto."L’omissione e/o l’ingannevolezza di queste informazioni essenziali nei messaggi promozionali del prodotto, esponendo questi ultimi, e in particolar modo i minorenni,