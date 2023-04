Crédit Agricole e Worldline trattano per accordo su merchant services in Francia

Worldline

(Teleborsa) -, colosso francese dei servizi di pagamento, e, una delle più grandi banche dell'eurozona, hanno firmato unriguardante unaper creare un attore importante nel mercato francese dei pagamenti.L'obiettivo è aggredire meglio il mercato dei pagamenti francese, ovvero più grande mercato dei pagamenti dell'Europa continentale con un Merchant Sales Value (MSV) aggregato di circa 700 miliardi di euro. Con una penetrazione del contante ancora elevata, pari a circa il 40% dei volumi di pagamento, il mercato francese "offre" guidata dal secolare passaggio dal contante alla carta e dalla continua domanda di innovazione, si legge in una nota congiunta."La prevista alleanza strategica che annunciamo oggi tra Worldline e Crédit Agricole è una transazione fondamentale per il Gruppo", ha detto, CEO di Worldline."La partnership con Worldline ci consentirebbe di rafforzare la nostra leadership di mercato in Francia per le soluzioni di pagamento dei commercianti e si allinea pienamente con le ambizioni di Credit Agricole per il 2025 di superare di 2 volte la crescita del mercato sulle soluzioni di pagamento dei commercianti", ha commentato, Vice Direttore Generale di Crédit Agricole.La partnership sarebbe assicurata dallacon piena licenza tra Crédit Agricole e Worldline. La joint-company sarebbe posseduta a maggioranza (50% del capitale totale più un'azione) e consolidata integralmente da Worldline.L'operazione prevista, soggetta alla consultazione del consiglio di fabbrica di entrambe le parti e alle autorizzazioni aziendali e alla consueta approvazione normativa, prevede un investimento congiunto di 80 milioni di euro nelper la progettazione del prodotto e dell'offerta e l'implementazione della società congiunta. Dalin poi è prevista la piena implementazione della società mista, che inizia a generare ricavi.