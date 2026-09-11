Prysmian, completato ABB da 850 milioni di euro a 121 euro per azione

(Teleborsa) - Prysmian , società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha concluso con successo il collocamento delle azioni ordinarie di nuova emissione per un ammontare complessivo lordo pari a circa 850 milioni di euro, effettuato tramite una procedura di accelerated bookbuilding (ABB) rivolta esclusivamente a investitori qualificati e/o istituzionali.



Sulla base della domanda raccolta nel contesto della procedura di accelerated bookbuilding, che ha superato di molte volte l'offerta, il prezzo di emissione delle nuove azioni emesse nell'ambito dell'aumento di capitale è stato fissato in 121 euro per azione (sconto di 2,1% rispetto alla chiusura di ieri a 123,6 euro). Di conseguenza, il numero delle nuove azioni è stato determinato in 7.024.793, pari a circa il 2,40% del capitale sociale.



I proventi netti derivanti saranno utilizzati per finanziare parzialmente l'acquisizione di Atkore (enterprise value di circa 3,8 miliardi di dollari), annunciata il 3 agosto 2026. L'acquisizione viene finanziata attraverso una combinazione di debito ed equity, con l'obiettivo di preservare il profilo investment grade di Prysmian; l'aumento di capitale rappresenta la componente equity di tale struttura.



In relazione al collocamento, BNP PARIBAS e Morgan Stanley hanno agito in qualità di Joint Global Coordinators e, insieme a Crédit Agricole , in qualità di Joint Bookrunners.

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