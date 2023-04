CULTI Milano, assemblea approva bilancio 2022 e cedola 0,10 euro/azione

CULTI Milano

(Teleborsa) - L'assemblea ordinaria degli azionisti diha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e deliberata la distribuzione di un dividendo di Euro 0,10 per azione, con pagamento a partire dal 26 aprile 2023, stacco cedola n. 6 in data 24 aprile 2023 e record date il 25 aprile 2023.Nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale per il triennio 2023-2025.Il CdA sarà composto da: Franco Spalla (nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione), Pierpaolo Manes, Diva Moriani, Giovanni Casale, Vittorio Mauri (amministratore indipendente, preliminarmente valutato positivamente dall’EGA).Il nuovo Collegio Sindacale sarà composto da: Luca Maria Manzi (nominato Presidente del Collegio Sindacale), Michele Lenotti (Sindaco effettivo), Francesca Colombo Carnevale Mijno (Sindaco effettivo), Andrea Zonca (Sindaco Supplente), Daniela Ballesio (Sindaco Supplente).In data odierna si è altresì tenuta una riunione del Consiglio di Amministrazione della Società che ha attribuito deleghe operative per la gestione sociale al Presidente Franco Spalla e a Pierpaolo Manes, confermato Amministratore Delegato.