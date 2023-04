Stellantis, Natalie Knight nuovo CFO al posto di Richard Palmer

Stellantis

(Teleborsa) - Natalie Knight entrerà a far parte dicome Executive Vice President e Chief Financial Officer avvicendandosi a Richard Palmer non oltre il 10 luglio 2023. Natalie Knight ricopre attualmente il ruolo di Chief Financial Officer presso Ahold Delhaize, un’importante compagnia globale di distribuzione di generi alimentari con sede nei Paesi Bassi.“Sono molto felice che Natalie si unisca a Stellantis. Ha lavorato per diverse aziende in diversi settori, sia negli Stati Uniti che in Europa” - ha dichiarato Carlos Tavares -. “Con la sua esperienza e le sue comprovate capacità di leadership in materia di trasformazione aziendale, che includono un chiaro orientamento ESG, è esattamente il leader giusto per continuare ad imprimere accelerazione alla strategia Dare Forward 2030 di Stellantis. Sono convinto che giocherà un ruolo strategico nell’impostare un nuovo slancio e prigionando il grande potenziale di valore di Stellantis".Natalie Knight farà base presso gli uffici di Auburn Hills in Michigan, con ampie trasferte in Europa e nelle altre regions. Richard Palmer, Executive Vice President e Chief Financial Officer, prevede di lasciare Stellantis il 30 giugno 2023 per assicurare un agevole passaggio di consegne, dopo una prestigiosa carriera ventennale nella società.