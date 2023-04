Alerion, ok da soci bilancio e dividendo. Eletto CdA

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - L'degli azionisti di, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo delle energie rinnovabili, ha approvato ildi esercizio al 31 dicembre 2022 e approvato la proposta didi 0,65 euro. Il dividendo sarà messo in pagamento a partire dal 10 maggio 2023 con stacco della cedola n. 12 in data 8 maggio 2023, record date 9 maggio 2023.I soci hannoper il triennio 2023-2025, composto da, nelle persone di Josef Gostner Presidente, Stefano Francavilla, Patrick Pircher, Germana Cassar, Antonia Coppola, Stefano D'Apolito, Nadia Dapoz, Carlo Delladio, Pietro Mauriello ed Elisabetta Salvani, come da unica lista presentata dal socio Fri- El Green Power.Il CdA ha proceduto all'e al conferimento dei poteri al Presidente del Consiglio di Amministrazione, Josef Gostner, dei consiglieri Stefano Francavilla, Patrick Pircher e Pietro Mauriello quali rispettivamente Vice Presidente e Amministratore Delegato, Amministratore Delegato e Consigliere Delegato.