Convergenze, ricavi in calo del 18% nel 1° trim per riduzione prezzo energia

Convergenze

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori telecomunicazioni ed energia, ha chiuso ildel 2023 conpari a circa 5 milioni di euro, in calo del 18% rispetto ai 6,1 milioni dello stesso periodo dell'anno precedente. Laha raggiunto ricavi per 2,4 milioni (+2,3%), mentre laha registrato una diminuzione del 29,9% a 2,6 milioni per la riduzione del prezzo della materia prima energia, che nel periodo di riferimento è calato di oltre il 36% rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente.L'ha commentato che, per quanto riguarda la BU Energia, "dopo un 2022 caratterizzato da un contesto di mercato fortemente avverso e anomalo,". "I costi dell'energia si stanno via via stabilizzando, anche se riteniamo sarà necessario ancora del tempo prima che raggiungano un livello vicino a quello precedente la crisi energetica - ha aggiunto - inoltre, come società, abbiamo messo in atto talune misure necessarie per compensare future oscillazioni e consentire un recupero di marginalità rispetto alla chiusura dell'esercizio 2022".Le stime del management per la marginalità vedono per la BU TLC un dato all'interno di un intervallo compreso tra il 26,5% e il 27,5%, mentre per la, tenuto conto dell'attuale andamento del mercato di riferimento e della variazione delle nuove tariffe commerciali applicate a partire dal mese di marzo 2023, vede unache si colloca in un range compresoRisulta in crescita la percentuale di utenti presenti su rete FTTH e Wi-fi di proprietà, pari al 51,7% rispetto al 49,3% del 1Q2022. La, inoltre, si è ulteriormente ampliata nel corso dei primi tre mesi del 2023, raggiungendo un'estensione complessiva di oltre 8.100 km (vs gli oltre 5.900 km del 31 marzo 2022).