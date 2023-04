Cover 50, Made in Italy Fund acquista 74%. Ricciotti nominato presidente

Cover 50

(Teleborsa) -, fondo di private equity gestito da Quadrivio&Pambianco, hadi, società quotata su Euronext Growth Milan, di proprietà di FHold, pari al 74,36% del capitale sociale. La partecipazione è rappresentata da 3.271.900 azioni ordinarie di Cover 50, ciascuna delle quali ceduta ad un. Ai sensi del contratto, come già annunciato a metà marzo, contestualmente alla cessione della partecipazione, FHold ha reinvestito in Cover 50, tramite Fine Newco S.r.l., veicolo societario proprietario del 100% del capitale sociale di Fine Mito, per un importo pari al 20% del capitale sociale.Nel contesto dell'acquisizione della partecipazione di maggioranza da parte di Fine Mito S.r.l. (veicolo societario indirettamente controllato da Fine Sun S.r.l., holding indirettamente controllata da Made in Italy Fund), il, in sostituzione del consigliere dimissionario Pierangelo Fassino,Cover 50, si legge in una nota, "esprime ilper aver condotto la società sin dalla sua fondazione, averla seguita nel processo di quotazione ed averla riportata ad ottimi risultati dopo il periodo di lockdown, nonché per il continuo impegno profuso alla guida della stessa".Prossimamente, sarà promossa un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria () sul restante 25,6% del capitale.