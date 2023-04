Ferragamo, ricavi in calo nel primo trimestre su debolezza USA

Salvatore Ferragamo

(Teleborsa) -, maison del lusso italiana, ha chiuso ilconpari a 278 milioni di euro, in calo del 4% a cambi correnti e del 6,5% a cambi costanti rispetto al primo trimestre 2022.Il canale distributivoha registrato Vendite Nette in calo del 2,3% (-2,4% a tassi di cambio costanti), principalmente penalizzato dal rallentamento del mercato Statunitense, mentre ha registrato una performance positiva in EMEA e un trend in progressivo miglioramento in Cina. Il canaleha riportato Vendite Nette in calo del 13,9% (-16,1% a tassi di cambio costanti), rispetto allo stesso periodo del 2022, a causa della pianificata razionalizzazione della rete distributiva soprattutto negli Stati Uniti e della ritardata ripresa del Travel Retail in Asia Pacifico.L'areaha registrato Vendite Nette in calo del 13,6% (-13,0% a tassi di cambio costanti), l'areaha registrato un aumento delle Vendite Nette del 24,7% (+25,0% a tassi di cambio costanti), l'area delha registrato un calo delle Vendite Nette pari al 19,8% (-23,4% a tassi di cambio costanti), l'area delun aumento delle Vendite Nette del 5,4% (-5,7% a tassi di cambio costanti)."Da fine febbraio sono presenti nei nostri negozi i- ha commentato l'- Sebbene la nuova collezione rappresenti una parte ancora limitata dell'offerta, costituisce comunque un importante passo nell'attuazione della nostra strategia, tesa a creare una nuova proposta in sintonia con le aspirazioni dei clienti e siamo soddisfatti dei risultati iniziali"."La percentuale limitata di nuovi prodotti non ha potuto generare un impatto significativo sulla performance di vendita e", ha aggiunto.