Lottomatica ritorna in Borsa tra 9 e 11 euro per azione

(Teleborsa) -, holding company di Lottomatica S.p.A, uno dei principali operatori del settore del gioco italiano, ha individuato undelle proprie azioni ordinarie pari a un minimo di 9,00 euro per Azione e a un massimo di 11,00 euro, corrispondente ad una capitalizzazione di mercato post Aumento di Capitale (come di seguito definito) rispettivamente di 2.265 milioni e 2.670 milioni.L’offerta consisterà in un collocamento istituzionale riservato esclusivamente a investitori qualificati dello Spazio Economico Europeo e del Regno Unito e a investitori istituzionali in operazioni offshore, e, negli Stati Uniti, limitata a persone ragionevolmente ritenute “Qualified Institutional Buyers”, con esclusione di quei Paesi nei quali l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle autorità competenti, in conformità con le leggi vigenti, o di esenzioni di legge o regolamenti applicabili.Ildi offerta delle Azioni sarà determinato dall’Azionista Venditore e dalla Società in consultazione con i Joint Global Coordinators per conto degli Underwriters, secondo un processo di bookbuilding, tenendo conto delle condizioni economiche e di mercato, delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori istituzionali per le Azioni in Offerta e di altri fattori ritenuti appropriati.Il prezzo di offerta potrà essere fissato all’interno, al di sotto o al di sopra dell’Intervallo di Valorizzazione dell’Offerta e sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Società dopo il completamento del, che èe che può essere abbreviato, prolungato o sospeso. Non è prevista alcun’offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi altro Paese.L’Offerta avrà une sarà costituita da azioni di nuova emissione offerte dalla Società per un controvalore massimo di 425 milioni di euro, rinvenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; e azioni esistenti per un controvalore massimo di 175 milioni detenute e offerte da Gamma Topco.Inoltre, l’Azionista Venditore ha accordato a Goldman Sachs International, in qualità di stabilization manager, per conto degli Underwriters, un’opzione, esercitabile in tutto o in parte durante un periodo di 30 giorni di calendario dopo la prima data di negoziazione delle Azioni su Euronext Milan, per l’acquisto di un massimo di n. 10.000.000 Azioni aggiuntive (sulla base del prezzo minimo dell'Intervallo di Valorizzazione dell'Offerta) e di n. 8.181.819 Azioni aggiuntive (sulla base del prezzo massimo dell'Intervallo di Valorizzazione dell'Offerta), fino ad un massimo di circa il 15% delle Azioni Oggetto di Offerta. Il numero finale di Azioni oggetto di Offerta e di Azioni in sovra-allocazione dipenderà dal prezzo finale di Offerta.Inoltre, si prevede che, fatte salve alcune consuete esclusioni, la Società e l'Azionista Venditore stipulino con i Joint Global Coordinators (come di seguito definiti), per conto delle Banche, impegni di lock-up per un periodo rispettivamente di 365 giorni e 180 giorni successivi alla chiusura dell’Offerta.L'avvio dell'Offerta resta subordinato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni da parte di Borsa Italiana e della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB).