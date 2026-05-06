I conti trimestrali spingono Lottomatica in vetta al FTSEMIB

(Teleborsa) - Ottima performance per Lottomatica
che scambia in rialzo del 6,15%, forte dei risultati trimestrali
annunciati prima dell'avvio del mercato. La società ha confermato la guidance per l'esercizio 2026 con un Adjusted EBITDA atteso nella parte alta del range.Guglielmo Angelozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Lottomatica
Group, ha commentato: "Nel primo trimestre del 2026 abbiamo continuato a beneficiare della forte crescita del nostro mercato di riferimento, che ha supportato la crescita a doppia cifra dell’Adjusted EBITDA, pari al +22% a payout normalizzato. Con una prospettiva positiva per l'esercizio 2026, ci aspettiamo di chiudere l’esercizio 2026 con un Adjusted EBITDA nella fascia alta della guidance e di restituire fino a 1 miliardo di euro agli azionisti tra il 2026 e 2027, a partire da questa settimana, dando il via questa settimana al nuovo programma di buyback recentemente approvato. Ringrazio, infine, tutti i nostri azionisti per il loro continuo sostegno", conclude Angelozzi.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB
, ad evidenza del fatto che il movimento dell'azienda leader in Italia nel settore dei giochi
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status tecnico di Lottomatica
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25,51 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26,39. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,96.