Milano 12:05
49.410 +1,76%
Nasdaq 5-mag
28.015 0,00%
Dow Jones 5-mag
49.298 +0,73%
Londra 12:05
10.439 +2,15%
Francoforte 12:05
25.032 +2,58%

I conti trimestrali spingono Lottomatica in vetta al FTSEMIB

Finanza, Consensus
I conti trimestrali spingono Lottomatica in vetta al FTSEMIB
(Teleborsa) - Ottima performance per Lottomatica che scambia in rialzo del 6,15%, forte dei risultati trimestrali annunciati prima dell'avvio del mercato. La società ha confermato la guidance per l'esercizio 2026 con un Adjusted EBITDA atteso nella parte alta del range.

Guglielmo Angelozzi, Presidente e Amministratore Delegato di Lottomatica Group, ha commentato: "Nel primo trimestre del 2026 abbiamo continuato a beneficiare della forte crescita del nostro mercato di riferimento, che ha supportato la crescita a doppia cifra dell’Adjusted EBITDA, pari al +22% a payout normalizzato. Con una prospettiva positiva per l'esercizio 2026, ci aspettiamo di chiudere l’esercizio 2026 con un Adjusted EBITDA nella fascia alta della guidance e di restituire fino a 1 miliardo di euro agli azionisti tra il 2026 e 2027, a partire da questa settimana, dando il via questa settimana al nuovo programma di buyback recentemente approvato. Ringrazio, infine, tutti i nostri azionisti per il loro continuo sostegno", conclude Angelozzi.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE MIB, ad evidenza del fatto che il movimento dell'azienda leader in Italia nel settore dei giochi subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.

Lo status tecnico di Lottomatica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25,51 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26,39. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,96.
Condividi
```