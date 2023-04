BCE, Visco: non c'è credit crunch, ma dobbiamo essere prudenti su tassi

(Teleborsa) - "Non abbiamo una situazione di credit crunch (stretta creditizia, nd) ora, macertamente per il settore delle imprese e un sostanziale rallentamento per le famiglie, e questi si sono verificati nel giro di pochi mesi". Lo ha affermato, in una intervista a Bloomberg Television."Lag lunghi significano che dobbiamo ancora vedere tutti gli effetti delle nostre misure di politica monetaria - ha aggiunto - Questo è il motivo per cui sto dicendo che non escludo un aumento dei tassi o altro, ma penso che".Secondo Visco, che a ottobre terminerà il suo secondo e ultimo mandato alla guida di Bankitalia, ci sonoper la Banca centrale europea."Se, potrebbe esserci il rischio di dover fare di più in futuro e di essere più costosi per l'economia - ha affermato - Se facciamo troppo,, soprattutto ora che ci sono alcuni rischi per la stabilità finanziaria che stiamo comprendendo, non direttamente rilevanti per l'area euro, ma il contagio potrebbe esserci e i rischi potrebbero esserci".