Caltagirone, assemblea approva bilancio e dividendo di 0,15 euro

Caltagirone

(Teleborsa) - L'di- quotata su Euronext Milan e operante nei settori della produzione di cemento e di manufatti, delle grandi opere, dell'editoria, dell'immobiliare e della finanza - ha approvato ildell'esercizio 2022 e deliberato unpari a 0,15 euro per azione. Il pagamento avverrà a partire dal 24 maggio 2023 con data 22 maggio 2023 per lo stacco della cedola n. 23 e con record date alla data del 23 maggio 2023.Inoltre, i soci hanno approvato la prima sezione della relazione sulla politica in materia die sui compensi corrisposti, oltre che nominare il nuovoper il triennio 2023, 2024 e 2025.