Giornata Mondiale della Terra 2023, Purcaro (DEKRA): “Sostenibilità strettamente legata alla mobilità innovativa”

(Teleborsa) - “Come DEKRA Italia sono onorato di prendere parte alla, in quanto per noi rappresenta una grande opportunità per lanciare un messaggio di sensibilizzazione sull’importanza di salvaguardare l’ambiente, nonché sulla necessità di effettuare un cambiamento a partire dal nostro stile di vita”.Lo ha dichiaratoExecutive Vice Presidente Presidenteche il 22 aprile in occasione della Giornata Mondiale della Terra 2023 interverrà, alle ore 17.00, aldedicato alla mobilità del futuro, durante la maratona televisiva #OnePeopleOnePlanet, The Multimedia Marathon: 16 ore di contenuti live trasmessi dalla Nuvola di Fuksas in diretta su RaiPlay.“Laè strettamente legata allae del futuro, che ci porterà verso un miglioramento delle condizioni di sicurezza dei veicoli, grazie a sistemi di assistenza alla guida automatica, connessa e autonoma. Tematiche determinanti per il lavoro di DEKRA, che ogni anno effettua 28milioni dinel mondo, oltre a testare gli standard di sicurezza fisica e digitale dei veicoli di nuova generazione. DEKRA da sempre sostiene tali iniziative, in quanto lae il miglioramento della qualità della vita su strada sono temi prioritari, inseriti nell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite”.