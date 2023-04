NextChem (Maire Tecnimont) si aggiudica studio in Francia per produzione biometano

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -annuncia che la sua controllata, dopo aver completato lo studio avanzato di ingegneria per la metanazione per il progetto Salamandre in Normandia, si è aggiudicata unper eseguire un ulterioree la purificazione del sistema di gas di sintesi (syngas)Lodel lavoro di NextChem prevede anche la valutazione e la stima delle attività didel progetto, incluse le relative unità ausiliarie, che sarà parte della decisione finale di investimento del cliente.L’impianto, con unadi biometano, sarà il primo progetto commerciale al mondo di questo tipo, immettendo nella rete metano prodotto attraverso la pirogassificazione di scarti lignei."Questo nuovo contratto con Storengy è una prova ulteriore del riconosciuto know-how di Maire nello sviluppare e implementare tecnologie per la transizione energetica, in linea con i nuovi regolamenti comunitari per la produzione di syngas e biometano di scarti lignei e biomassa", commenta, Amministratore Delegato del Gruppo Maire.