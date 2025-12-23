NEXTCHEM (MAIRE), nel veicolo di Azzurra Capital per il 7,9% c'è anche Azimut Libera Impresa

MAIRE

Equita

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, anche per conto di Maire Investments (MI) e di Azzurra Capital, ha annunciato che ècirca del capitale sociale della controllatada parte di MI a favore di Azzurra Next One, veicolo societario costituito per l'operazione controllato da Azzurra Capital e partecipato indirettamente da Azimut Libera Impresa SGR.Conseguentemente, ad oggi, risultano: MAIRE (82,1%), Azzurra Next One (7,9%), Yousef Al Nowais (5,0%) e MI (5,0%).L'annuncio arriva nel giorno in cui Il Sole 24 Ore ha scritto che NEXTCHEM, attiva nelle tecnologie sostenibili,, compatibilmente con le condizioni di mercato, puntando a una valutazione intorno a 2 miliardi di euro.NEXTCHEM rappresenta lae concentra il portafoglio di licenze tecnologiche, competenze ingegneristiche ed equipment proprietario, con elevate prospettive di crescita di medio termine (target di piano 20–25% CAGR 2024–29) e marginalità strutturalmente elevata (EBITDA margin target 22-27%), fortemente esposta ai driver della transizione energetica. Per la divisione gli analisti distimano ricavi FY25 +30% yoy e FY26 +15% yoy, cone FY26 a 128 milioni di euro (24% margin).In passato MAIRE ha più volte manifestato l'intenzione di valorizzare NEXTCHEM, anche tramite IPO. Il prezzo dell'ingresso di Azzurra Capital implicava un multiplo di circa 14x EV/EBITDA FY25 (stime di marzo 2025). "Riteniamo cheMAIRE YTD, insieme alla solida esecuzione operativa e al miglioramento delle stime del business E&C - commenta Equita - Guardando avanti, riteniamo che lo spin-off di KBR previsto nel 2026 (società USA con una divisione tecnologica comparabile a NEXTCHEM) possa rappresentare un importante datapoint valutativo per il mercato".