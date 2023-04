Autostrade per l'Italia: "Avanza il piano di potenziamento della rete toscana"

(Teleborsa) - Avanza il piano di potenziamento della rete gestita daindove sono previste risorse per circadi cui sono state già. È quanto reso noto a margine di un sopralluogo ainell'ambito del lotto 2 dell', alla presenza, tra gli altri, del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, del presidente della Regione Toscanae, per, della presidentee dell'amministratore delegatoAl centro dell'incontro l'avanzamento del potenziamento della rete toscana e per mostrare le lavorazioni attualmente in corso nell'ambito delarea che vede al momento circa 250 persone, tra tecnici e maestranze, impegnate per la realizzazione delle opere (350 al picco). Nel complesso, per il potenziamento di questo tratto sono state previste risorse perIl tratto è interessato da intensi flussi di traffico con oltre 60mila transiti giornalieri, notevolmente superiori alla media di rete ASPI (+36%). Al termine degli interventi il potenziamento permetterà risparmi complessivi dei tempi di viaggio per oltre 600mila ore l'anno, contribuendo al contenimento delle emissioni di CO2 e garantendo il mantenimento di buoni standard anche in futuro, a fronte di una costante crescita della domanda.Nel dettaglio il progetto – in continuità con il tratto di circa 6 km di Lotto 1 già aperto al traffico – prevede, alternando ampliamenti in sede con interventi fuori sede in carreggiata Sud, in corrispondenza del colle di San Donato. All'interno delvisitato dalla delegazione, è prevista inoltre la realizzazione della nuova galleria San Donato e del viadotto Ribuio, oltre all'installazione di 16 km di barriere a protezione acustica. La, una delle opere più complesse del tracciato, coprirà circa 960 metri e verrà realizzata attraverso uno scavo di tipo tradizionale, anche per non impattare sulla piena transitabilitàdella vecchia galleria attigua. Lo scavo, che verrà avviato entro il mese di luglio, prevede l'avanzamento parallelo da entrambi gli imbocchi per ottimizzare i tempi di esecuzione. Attualmente sono in corso le attività necessarie all'avvio dello scavo che consistono in rinforzi e consolidamenti degli imbocchi. Nell'ambito del piano sono inoltre previstecome la piantumazione di alberi e arbusti, la realizzazione di piste ciclopedonali, attività di riqualificazione del patrimonio culturale del territorio, oltre a interventi per il miglioramento della viabilità cittadina. La piena operatività del cantiere di Incisa prosegue in parallelo con le attività avviate da Aspi sui restanti grandi interventi previsti nell'ambito del piano di potenziamento della rete Toscana. Si tratta della A11 Firenze-Pistoia, della A1 Incisa-Valdarno e dalla riqualifica delle carreggiate esistenti della A1 tra Barberino e Firenze Nord in direzione Nord. Autostrade per l'Italia ha infatti voluto anticipare le prime attività (il cosiddetto "Lotto 0") con l'obiettivo di entrare nel pieno della fase realizzativa dei progetti una volta completato l'iter autorizzativo."In Toscana stiamo portando avanti una parte ingente del nostro piano nazionale, caratterizzato da un'azione capillare di ammodernamento e potenziamento dei tratti ormai saturi in termini di traffico. Si tratta di un'azione imprescindibile, nell'ottica della sostenibilità del viaggio e della crescita dei territori – ha detto–. È proprio qui che possiamo toccare con mano i benefici di questa imponente strategia di sviluppo: dalla Variante di Valico alla Galleria Santa Lucia, all'ampliamento autostradale fino a Firenze Sud. Siamo operativi anche sugli ultimi grandi progetti toscani previsti dal piano ASPI: penso all'ampliamento della A11 e della A1 fino a Valdarno, e alla riqualificazione dell'A1 nel tratto tra Barberino e Firenze Nord, dove abbiamo scelto di anticipare i lotti zero per garantire continuità alle nostre attività sul territorio. Occasioni come quella di oggi – ha concluso Tomasi – sono molto importanti poiché ci consentono di illustrare alla cittadinanza, oltre che alle istituzioni presenti, il grande lavoro portato avanti giorno dopo giorno dalle persone del Gruppo Aspi che - con convinzione, competenza e determinazione - si impegnano per raggiungere il grande obiettivo comune".