Alfonsino in partnership con Cents sostiene progetti promossi da enti non profit

Alfonsino

(Teleborsa) -, pmi innovativa afferente al settore del Food Order&Delivery e attiva nelle piccole e medie città italiane, comunica la nascita di una– giovane startup FinTech for social good – avente come obiettivo quello di sostenere progetti a impatto sociale promossi da enti non profit.L’integrazione fra i software proprietari di Alfonsino e le funzionalità offerte da Cents, infatti, permetterà alla user base della piattaforma digitale di destinare in beneficenza piccole percentuali sugli ordini effettuati tramite app. Nello specifico, in fase di checkout, sarà possibile per i clienti arrotondare la differenza in centesimi sul totale ordine alla cifra successiva, donandola direttamente alle iniziative messe in campo dei vari operatori, oppure, in alternativa, selezionare un importo a scelta.Cents, inoltre, metterà a disposizione di Alfonsino la propria rete di partner, che può contare, oggi, su oltre 40 realtà attive sia su scala nazionale, sia in ambito internazionale, tra cui: associazioni di volontariato, cooperative e imprese sociali, organizzazioni non governative e società di mutuo soccorso.La visione condivisa tra le due società vede il potenziale per aiutare le organizzazioni del terzo settore nella digitalizzazione delle loro operazioni di raccolta fondi, così da raggiungere un maggior numero di persone vulnerabili e rispondere in maniera efficace alle sfide emergenti all’interno del citato comparto."Siamo davvero entusiasti di poter partire con questo progetto" – ha commentato–. "L’inizio di questa collaborazione rappresenta per noi il, avente come obiettivo finale quello di arrivare a supportare in maniera olistica progetti benefici e di ricerca su scala sempre maggiore, comprendendo le attività di ONG, fondazioni di beneficenza e imprese sociali"., ha poi aggiunto: "che, all’apparenza poco rilevanti, sommate posso generare un impatto e una eco di tutt’altro respiro, contribuendo in maniera attiva a fornire una risposta concreta alle"., hanno, infine, sottolineato: "La vita di migliaia di persone in contesti sociali sfavorevoli, in Italia cosi come all’estero, non può cambiare in una notte. Il cambiamento deve, infatti, essere inserito in un percorso di volontà, da coltivare nel tempo. Questa collaborazione vuole dare la possibilità alle persone di poter agire in maniera concreta nelle comunità in cui Alfonsino opera, andando in questo modo a".La sinergia tra Alfonsino e Cents prevedrà, poi, la successiva implementazione di un credito sociale nella struttura aziendale, che permetterà alle risorse interne di supportare varie iniziative, oltre al loro coinvolgimento in attività di beneficenza sul territorio Campano, regione dove è ubicata la sede centrale della società.