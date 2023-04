General Dynamics, ricavi in aumento a 9,9 miliardi di dollari nel primo trimestre

General Dynamics

(Teleborsa) -, uno dei più grandi contractor militare al mondo, ha chiuso ildel 2023 con undi 730 milioni di dollari (stabile rispetto allo stesso periodo del 2022) su undi 9,9 miliardi di dollari (in aumento del 5,2%). L'utile per azione () è stato di 2,64 dollari (+1,1%)"Le nostre attività hanno prodotto solidi risultati operativi nonostante i persistenti, con utili ante imposte in aumento del 3,7% e utili per azione in modesto aumento", ha affermato il CEO Phebe Novakovic - Il forte flusso di cassa ci consente di continuare a investire nella nostra attività, ritirare il debito e restituire valore agli azionisti".Ildi 89,8 miliardi di dollari è aumentato del 3% rispetto al trimestre di un anno fa.