Svezia, banca centrale alza i tassi. Attesa per Fed e BCE

(Teleborsa) - La banca centrale della Svezia, Riksbank, haportandoli al 3,5 per cento, in linea con le previsioni di mercato.L’inflazione sottostante nel Paese, pari all’8,9%, pur in diminuzione, resta al di sopra dell’obiettivo del 2% dell'istituto centrale che teme possa rimanere elevata più a lungo di quanto attualmente previsto.La decisione della Riksbank, infatti, è legata alle. Le previsioni - spiega la banca nella nota che accompagna la decisione - indicano la probabilità di ulteriori interventi al rialzo sui tassi nell'ordine di 0,25 punti percentuali a giugno o settembreL'attenzione degli investitore resta dunque concetrata sulle future mosse delle banche centrali:Secondo il, è necessario aumentare ulteriormente il costo del denaro perché le pressioni inflazionistiche rimangono troppo elevate. "" - ha affermato al quotidiano sloveno Delo -. "che continuare ad alzare i tassi di interesse. Dovremo farlo fino a quando non vedremo un cambiamento nella tendenza".