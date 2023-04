Fisco, Leo: società quotate vanno tassate quanto le non quotate

(Teleborsa) - "Dal 1980 ho sentito parlare ininterrottamente di lotta all'. Ma se l'evasione oscilla, e l'ha fatto parecchio e nel 2022 ha recuperato, significa che il sistema di accertamento va ripensato in una logica collaborativa tra fisco e contribuente. Lo stesso Ocse ce lo dice". Così il viceministro dell'Economia,intervenendo alla presentazione dell'osservatorio dellasulla tassazione delle Pmi, "".Leo ha sottolineato che il governo punta su"Il sistema fiscale – ha sottolineato – è così infarcito di complicazioni e per districarsi in questo ginepraio ci vuole un rabdomante". "Su questi temi bisogna intervenire per fare chiarezza e dare certezza ai contribuenti", ha aggiunto. Regole certe servono anche alle, che secondo il ministro "devono essere tassate nello stesso modo delle". "Pensate che oggi le società di capitali – ha dichiarato – soprattutto le società quotate, banche e assicurazioni, determinano il reddito in modo assolutamente fumoso".Sul"confido di trovare linee difacciamo in modo per l'interesse del Paese di trovare"Su questi temi – ha aggiunto – per me non esiste centro né destra né sinistra. Significa solo fare l'interesse del Paese e dei contribuenti per allineare il nostro sistema ai principali Paesi dell'Ue. Sarebbe un risultato importante". "Il Governo ha pensato di mettere mano a una riforma ambiziosa. Si è sentita la necessità di mettere ordine nelma non abbiamo buttato il bambino con l'acqua sporca", ha affermato Leo.