Grifal, Banca Finnat alza target price e conferma Buy

Grifal

(Teleborsa) - Banca Finnat ha incrementato aper azione (da 5,85 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato del packaging industriale, confermando ilsul titolo a. La revisione della raccomandazione arriva dopo che la società ha comunicato i risultati 2022, che si è chiuso con un fatturato in crescita di oltre il 40%, un EBITDA più che raddoppiato e un risultato netto tornato in positivo.Gli analisti evidenziano che, in un contesto di una sempre più spinta ricerca alla sostenibilità ambientale, la società punta all'introduzione sul mercato di una, denominato, che possa essere in grado di affermarsi quale nuovo e innovativo standard industriale per le soluzioni di packaging e soprattutto quale alternativa, eco-sostenibile, ai materiali plastici da sempre utilizzati negli imballaggi.In merito al, Banca Finnat stima unin grado di attestarsi a 48 milioni di euro a fine 2023 per raggiungere 101 milioni di euro a fine 2026 (CAGR +29%). L'dovrebbe poter crescere ad un tasso medio annuo del 61% e raggiungere 29,4 milioni di euro a fine 2026 (per una marginalità del 29%). L', previsto a 3 milioni di euro a fine 2023, dovrebbe riuscire a portarsi a 16,7 milioni di euro a consuntivo 2026.