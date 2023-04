MeglioQuesto, CdA approva aumento di capitale con esclusione diritto di opzione

MeglioQuesto

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, haa pagamento, con esclusione del diritto di opzione,da liberarsi in denaro (mediante compensazione dei crediti vantati dagli stessi) per un importo pari a complessivi 7 milioni di euro comprensivo di sovrapprezzo, mediante emissione di complessive 4.000.000 azioni ordinarie.Ildelle azioni di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale, in relazione al quale è stato espresso parere favorevole dal Collegio Sindacale, è pari ad euro 1,75 cadauna (di cui euro 0,10 ad incremento del capitale sociale e euro 1,65 a titolo di sovrapprezzo).Per effetto dell'aumento di capitale, ildi MeglioQuesto sarà quindi aumentato di complessivi 400.000 euro, mentre il residuo importo di 6.600.000 euro sarà allocato a "riserva sovrapprezzo".