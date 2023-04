Tokyo in stand-by, crollano Nomura e Advantest

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, seguendo un trend simile di Wall Street, poiché i rinnovati timori di una crisi bancaria hanno compensato le forti trimestrali dei colossi tech statunitensi.Tra i big asiatici,sulla borsa giapponese di(dopo che il suo utile trimestrale è crollato del 76% , poiché i timori per una crisi bancaria e il rallentamento della crescita hanno colpito l'unità di investment banking) e di(dopo aver previsto un forte calo degli utili trimestrali a causa del calo della domanda di chip).Nessuna variazione significativa per il listino di(+0,10%), con ilche si attesta sui valori della vigilia, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per, che arriva allo 0,59%. Bene(+0,70%).In frazionale progresso(+0,41%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per(+0,39%). Pressoché invariato(+0,09%); leggermente negativo(-0,38%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,17%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,03%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido +0,18%.Il rendimento dell'scambia 0,46%, mentre il rendimento per ilè pari 2,78%.Tra i datisui mercati asiatici:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,8%; preced. 6,6%)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 4,5%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 49,2 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 50 punti).