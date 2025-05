L'allentamento delle tensioni tra Cina e Usa spinge gli acquisti a Tokyo

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione euforica per, con ilche mostra un balzo dell'1,73%, consolidando la serie di dieci rialzi consecutivi, avviata il 25 del mese scorso; sulla stessa linea,chiude sulla parità, chiudendo a -0,09%.L'allentamento delle tensioni trafavorisce i titoli asiatici anche se suii titoli scontano alcune prese di profitto dopo gli alti guadagni delle scorse settimane e pagano speculazioni sulla possibilità che vengano ulteriormente rinviate misure di stimolo per l'economia da parte di Pechino.A pesare sui listini anche il conflitto tra, con le azioni indiano in leggero calo dopo il rally innescato dal cessate il fuoco dei giorni scorsi.In ribasso(-1,52%); poco sopra la parità(-0,04%).In frazionale calo(-0,65%); in leggero rialzo(+0,53%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 13 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,01%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile 0%.Il rendimento per l'è pari 1,46%, mentre il rendimento deltratta 1,68%.