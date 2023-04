Iren Ambiente prende in carico la gestione dei servizi ambientali a Solignano,Terenzo e Valmozzola

(Teleborsa) - Dal 1 maggio 2023società del, prenderà in carico la gestione operativa dei servizi ambientali neicome stabilito dal contratto di affidamento stipulato dall'azienda con Atersir, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), per il bacino territoriale di Parma, della durata di 15 anni. Ne dà notizia la società in una nota.Per qualsiasigli utenti– fa sapere Iren Ambiente – potranno contattare il Customer Care Ambientale 800212607, dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 17.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 inviare una email a ambiente.emilia@gruppoiren.it. Gli utenti possono inoltre accedere ai servizi on-line attraverso il sito di Iren Ambiente.