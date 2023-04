Pattern, via libera assemblea a Bilancio 2022 e aumento numero consiglieri

Pattern

(Teleborsa) - L'assemblea di, società italiana attiva nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento per i più prestigiosi marchi mondiali top di gamma,, ha approvato iled il, che chiude con un Utile di Esercizio di 4,1 milioni di euro (+10,6%).L’Assemblea ha anche approvato la, pari a 1.161.879 euro come segue: quanto a 5.748 euro, fino al raggiungimento del limite di legge;per l’importo residuo di 1.156.131 euro.I soci hanno poie nominato. A seguito di tali nomine il Consiglio di Amministrazione di Pattern risulta così composto: Emilio Paolucci, Consigliere indipendente; Francesco Martorella, Presidente; Fulvio Botto, Consigliere; Luca Sburlati, Amministratore Delegato; Stefano Casini, Consigliere; Claudio Delunas, Consigliere; Innocenzo Tamborrini, Consigliere; Anna Maria Di Rienzo; Diego DirutiglianoInfine, come previsto all’ultimo punto all’ordine del giorno, l’Assemblea, previa revoca della delibera di autorizzazione assunta dall’assemblea in data 28 aprile 2022, ha approvato, per un periodo di 18 mesi sino a un massimo di azioni proprie tale daNella parte straordinaria, l’Assemblea ha deliberato dial fine di specificare il crescente impegno della società rispetto aie conseguente modifica dell’articolo 3 dello statuto sociale.