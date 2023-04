Patto di Stabilità e MES, Gentiloni ottimista: ecco cosa ha detto

(Teleborsa) - Sulla proposta di revisione delle regole del Patto di Stabilità "sento le reazioni dell'Italia, ma anche altre chequesto normalmente significa o che hai trovato uno che vivi su un altro pianeta. E noi non ci viviamo:Lo ha detto il commissario europeo all'Economia,giungendo all'rispondendo a chi lo interpellava sullegiunte da più parti sulla proposta presentata dalla Commissione che ha definito e quello che laSono fiducioso perché abbiamo un terreno per chiudere i divari", ha spiegato ancoradichiarando di attendersiche ci sono ovviamente, ma in cui ci siOggi è unadi discutere,non prevede unadella proposta sul Patto di stabilità a queste riunioni informali di Eurogruppo e Ecofin in Svezia,Sui propositi di approvare questa revisione entro la fine del 2023 "sappiamo che non è facile ma è necessario e sono fiducioso - ha proseguito - che oggi sarà una prima opportunità di costruire il consenso necessario.Un passaggio anche sul "È un impegno che stato preso da tutti i paesi, inclusa l'Italia, e che quindiche ildecideranno lanon dovrebbe essere in discussione: