TraWell Co, balzo di ricavi e redditività nel 2022 con ripresa traffico passeggeri

TraWell Co

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei servizi di protezione e rintracciamento bagagli per i passeggeri aeroportuali, ha chiuso ilin forte miglioramento rispetto al 2021 in tutte le principali determinanti:pari a 26,3 milioni di euro (+31%);pari a +7,2 milioni di euro, in miglioramento di 4,9 milioni di euro;al 27,6%, percentuale 3 volte superiore rispetto all'8,1% del 2019 (anno pre-Covid);pari a +2,1 milioni di euro, in miglioramento di 1,4 milioni di euro;pari a 7,5 milioni di euro, in miglioramento di 1,8 milioni di euro.La società spiega che l'aumento dei ricavi è in linea con laregistrata negli aeroporti gestiti. L'America è il primo mercato del gruppo con il 47% circa dei ricavi, seguita dall'Europa con il 35% e dall'Asia con il 18% circa dei ricavi.Ladel Gruppo Trawell Co (durata media delle concessioni ponderata in base al fatturato) al 31 dicembre 2022 risulta pari a 3,4 anni, in aumento rispetto al 31 dicembre 2021."Questo è per noi- ha commentato l'- se si tiene conto della forte ripresa del traffico di passeggeri, delle riaperture di nostri negozi e della posizione privilegiata in cui si trova Trawell Co, il periodo 2023-2027 appare davvero molto promettente. Confidiamo di raggiungere tutti gli obiettivi del Piano Strategico 2023-2027 approvato in data 3 aprile 2023".