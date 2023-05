Campari, l'utile del primo trimestre sale a 133,6 milioni

Campari

(Teleborsa) - Ledel Grupposono state pari a 667,9 milioni, nel primo trimestre 2023, in aumento del 24,9% a valore, con una variazione organica pari al +19,6%. L’effetto perimetro è stato positivo a +2%, mentre l’effetto cambio è stato positivo a +3,3% (o 17,5 milioni) principalmente trainato dall'apprezzamento del dollaro statunitense rispetto al primo trimestre 2022.Ilè stato pari a €389,7 milioni (equivalente al 58,4% delle vendite), in aumento del +25,1% a valoreL'è stato pari a 159,3 milioni, pari al 23,9% delle vendite, in aumento del +39,4% a valore. La crescita organica è stata del +32%, generando un incremento della profittabilità di +220 punti base.L'è stato pari a 184,2 milioni, in crescita del +36,8% a valore (+29,3% a livello organico), corrispondente al 27,6% delle vendite.L'(22,8% delle vendite nette) e l'(26,6% delle vendite nette) si attestano rispettivamente a 152,5 milioni e177,3 milioni.L’è stato di 139,2 milioni, in aumento del 24,6% rispetto al primo trimestre 2022. L’utile del Gruppo prima delle imposte è stato di 133,6 milioni, in aumento del +24,8%.al 31 marzo 2023 è stato pari a 1.616,1 milioni, in aumento di 63,6 milioni rispetto al31 dicembre 2022 (1.552,5 milioni), dovuto principalmente al forte assorbimento di cassa a causa dell’aumento investimentiin conto capitale e di capitale circolante, in particolare l’accumulo di magazzino in vista del picco stagionale.Il multiplo di debito finanziario netto rispetto all’EBITDA rettificato su base mobile è pari a 2,3 volte al 31 marzo 2023 (o 2,2 volte includendo l’effetto proforma dell’EBITDA delle recenti acquisizioni), sostanzialmente invariato rispetto al 31 dicembre 2022.: "Guardando al resto del 2023nelle combinazioni chiave di brand e mercato grazie alla forza dei nostri marchi, e al buon andamento del canale on-premise. Riguardo al medio periodo, rimaniamo fiduciosi di continuare ad ottenere un forte miglioramento organico delle vendite e del mix, generando un’espansione organica della marginalità".