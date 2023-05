Digital Value, Borsa Italiana dispone l'ammissione su Euronext Milan

Digital Value

(Teleborsa) - Borsa Italiana hadi, società attiva nel settore delle soluzioni e servizi IT, con la contestuale esclusione dalle negoziazioni nel mercato Euronext Growth Milan (EGM).Il mese scorso l'assemblea degli azionisti di Digital Value ha approvato l'uplisting sul listino principale di Borsa Italiana, dopo oltreL'efficacia del provvedimento del gestore di Piazza Affari è subordinata aldi quotazione delle azioni ordinarie di Digital Value, nonché alla presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni.