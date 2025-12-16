EPH completa l’aumento di capitale in denaro riservato a Rona

E.P.H.

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata all’Euronext Milan, rende noto che, nella tarda serata della giornata di ieri, RONA LIMITED COMPANY (“RONA”) ha sottoscritto ed interamente liberato, mediante conferimento in denaro, la restante porzione dell’aumento del capitale sociale deliberato dal consiglio di amministrazione di EPH in data 21 novembre 2025, a parziale esercizio della delegaconferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti della Società in data 7 luglio 2021, e riservato in sottoscrizione a RONA stessa, perciò con non spettanza ed esclusione del diritto d’opzione."Come già rappresentato nella relazione illustrativa del consiglio di amministrazione di EPH sull’Aumento di Capitale, si legge nella nota, RONA ha comunicato prima d'ora alla Società la propria intenzione di volersi avvalere dell’esenzione dall’obbligo di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto di cui all’art. 49 c. 1, lett. (e), regolamento CONSOB adottato con delibera n° 11971/1999 in relazione al superamento della soglia rilevante ai fini o.p.a. per effetto della sottoscrizione e liberazione dell’Aumento di Capitale (e così di impegnarsi a cedere a parti non correlate azioni di EPH eccedenti dette soglie entro 12 mesi dalla data di superamento)".A seguito della sottoscrizione e liberazione della restante porzione dell’Aumento di Capitale, EPH ha quindi proceduto in data odierna con l’emissione di n° 2.500.000 azioni ordinarie, tutte assegnate a RONA e destinate all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan (mercato regolamentato organizzato e gestito da BORSA ITALIANA S.P.A.), al pari delle altre azioni ordinarie in circolazione della Società.Nel rispetto della applicabile disciplina vigente, EPH ha quindi predisposto e depositato presso la CONSOB e metterà a disposizione del pubblico sempre in data odierna un documento di esenzione redatto ai sensi dell’art. 1, c. 5, lett. (b-bis), regolamento dell’Unione Europea n° 1129/2017 e della disciplina regolamentare attuativa dello stesso in relazione all’ammissione alle negoziazioni su Euronext Milan delle predette azioni ordinarie di nuova emissione e, pertanto, si è avvalsa dell’esenzione dall’obbligo di pubblicare un prospetto informativo di ammissione alle negoziazioni su un mercato regolamentato di cui all’ora citata disposizione, con la precisazione che, sempre nel rispetto della applicabile disciplina vigente, il predetto documento di esenzione non è stato sottoposto al controllo ed all’approvazione della CONSOB o di alcuna altra autorità, né lo sarà.