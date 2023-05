Euronext Milan, 220 società quotate dopo uplisting Technoprobe

Technoprobe

(Teleborsa) - Con il passaggio da Euronext Growth Milan (EGM) a Euronext Milan di, sono orale. In particolare, Technoprobe rappresenta la seconda ammissione da inizio anno su Euronext Milan e la ventiquattresima società che effettua un passaggio di mercato dall'attuale Euronext Growth Milan (ex AIM Italia) a Euronext Milan (ex MTA).Technoprobe, società attiva nellautilizzate per il test dei semiconduttori, era sbarcata a febbraio 2022 sull'EGM, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. La taglia della società di Cernusco Lombardone (Lecco) era però atipica per il mercato delle small cap , in quanto capitalizzava oltre un quarto dell'intero mercato.