L’Aeroporto di Milano Bergamo supera i 50mila passeggeri in un solo giorno

(Teleborsa) - Domenica 30 aprile,, l’ha superato ladei. Un nuovo traguardo, in continuità con il trend di ripresa del traffico aereo in corso da un anno a questa parte, raggiunto in una giornata caratterizzata da un altrettanto elevato indice di regolarità e puntualità”.presidente dicommenta la storica giornata che ha chiuso un eccellente mese di aprile, il migliore di sempre dal punto di vista operativo.Partenze e arrivi hanno sommato un dato dii, effetto di un load factor cresciuto notevolmente a parità di numero di voli programmati. Il mese disi è chiuso con un consuntivo di 1.363.200 passeggeri (+ 17,2% rispetto ad aprile 2019 e oltre 250mila in più rispetto a dodici mesi fa) e una media giornaliera di 45.440.“La capacità di gestire un flusso così importante diva ascritta all’ampliamento degli spazi infrastrutturali e operativi, secondo un programma di interventi che SACBO ha portato avanti anche nel, e al potenziamento dei servizi aeroportuali allo scopo di garantire un livello di assistenza adeguato alla crescita - sottolinea Giovanni Sanga - Non ci siamo mai fermati e dato seguito puntualmente agli interventi previsti dal, con l’di rendere l’infrastruttura aeroportuale nel suo insieme sempre più moderna e accogliente, andando così incontro alle esigenze dei passeggeri. Abbiamo deliberato lo stanziamento diper i lavori di ulterioredel lato est dell’aerostazione, per la realizzazione della, con l’adozione di macchinari radiogeni di generazione avanzata che permetteranno di evitare di estrarre liquidi apparecchi elettronici dal bagaglio a mano. Nel contempo, è stato aperto il cantiere per la realizzazione del tunnel di collegamento del lato ovest dell’aerostazione con la futura stazione capolinea del collegamento ferroviario, atteso nel 2026, anno delle”.A suggellare il traguardo dei 50mila passeggeri giornalieri, l’arrivo nella serata di domenica 30 aprile delda Bergen della compagnia aerea, che ha avviato le sue operazioni all’Aeroporto di Milano Bergamo. Il 737-800 del vettore scandinavo, atterrato atterrato alle 20:25, è stato accolto dal tradizionale arco d’acqua dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Orio al Serio. Un’accoglienza bene augurante per Norwegian Airlines, che diventa la 21esima compagnia aerea del network di Milano Bergamo. Al collegamento conprogrammato fino al 29 con frequenza bisettimanale, seguirà quello con cona partire dal 20 giugno, sempre con due voli a settimana fino alla scadenza dell’orario estivo.