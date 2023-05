Borsa di New York in ribasso, a picco le banche regionali

Dow Jones

(Teleborsa) - A, ilè in calo (-1,08%) e si attesta su 33.685 punti in chiusura; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 4.120 punti. Variazioni negative per il(-0,89%); sulla stessa tendenza, in ribasso l'(-1,04%). Gli investitori sono in attesa della, che dovrebbedi ulteriori 25 punti base.Nonostante il salvataggio di First Republic Bank da parte di. Il KBW Regional Banking Index ha perso il 5,5%, conche ha segnato un -27,8% eche ha lasciato sul terreno il 15,1%.Ina Wall Street tutti idell'S&P 500. Tra i peggiori della lista dell'S&P 500, in maggior calo i comparti(-4,28%),(-2,30%) e(-1,78%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,33%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,31%.Scende, con un ribasso del 3,81%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,21%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,71%.(+4,98%),(+3,31%),(+1,55%) e(+1,23%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,41%.Crolla, con una flessione del 5,30%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,85%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,80%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 148K unità; preced. 145K unità)15:45: PMI composito (atteso 53,5 punti; preced. 52,3 punti)15:45: PMI servizi (atteso 53,7 punti; preced. 52,6 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 51,2 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,1 Mln barili; preced. -5,05 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 89,7K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -63,5 Mld $; preced. -70,5 Mld $).