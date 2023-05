Conafi, risultato netto negativo per 3,4 milioni di euro nel 2022

Conafi

ISCC Fintech

(Teleborsa) -, holding di partecipazioni quotata al mercato Euronext Milan, ha chiuso ilconpari a 5,9 milioni di euro (2,7 milioni di Euro al 31/12/21); l'incremento è dovuto principalmente ai "" (non performing loan) realizzati dalla controllata, che hanno raggiunto in questo terzo esercizio l'importo di 4,2 milioni di euro rispetto a 1,3 milioni del 2021.Ilè negativo per 3,9 milioni di euro, rispetto ad un impatto positivo di 0,8 milioni di euro nel 2021. Le attività finanziarie della capogruppo hanno subito una significativa perdita di valore soprattutto in coincidenza nel primo semestre con la debolezza dei mercati finanziari per il conflitto in Ucraina.Ilè negativo per 0,4 milioni di euro (negativo per 2 milioni al 31/12/2021), mentre ilè negativo per 3,4 milioni di euro (negativo per 1,7 milioni al 31/12/2021).Laattiva si attesta a 10,4 milioni di euro al 31 dicembre 2022, rispetto a 23 milioni di euro al 31 dicembre 2021, e fa registrare un decremento significativo. La variazione è dovuta principalmente alla perdita sul portafoglio titoli di 3,9 milioni di euro, alla distribuzione del dividendo 2021 della capogruppo per 1,5 milioni di euro, e all'impatto di nuovi investimenti in portafogli crediti NPL superiori a 6 milioni euro.Con riguardo all'outlook, Conafi afferma che la gestione sociale è indirizzata alla creazione e massimizzazione di valore per gli azionisti attraverso la riorganizzazione dell'assetto societario e lache vede coinvolta la Conafi nella sua veste di holding di partecipazioni.