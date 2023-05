Tentato attacco a Putin a Mosca. Kiev smentisce il suo coinvolgimento

(Teleborsa) - Nella notte la residenza del presidente russo alsarebbe stata attaccata da dueche sono stati immediatamente abbattuti. La notizia è stata diffusa dalle autorità russe che hanno però assicurato cheè illeso. Le esplosioni sul Cremlino sono "unpianificato e un attentato alla vita del Presidente russo", ha denunciato il portavoce Dmitry Peskov. Il Cremlino ha poi fatto sapere che Mosca adotterà misure di ritorsione contro l', ritenuta dai vertici russi la responsabile dell'attacco. Petrov, citato dall'agenzia di stampa russa Tass, ha poi fatto sapere che si terrà invece come previsto lasulla Piazza Rossa per l'anniversario della vittoria sul nazismo."Naturalmente l'Ucraina non ha nulla a che fare con gli attacchi con i droni al Cremlino", ha dichiaratoconsigliere del presidente ucrainoin un messaggio ai giornalisti. La stessa informazione è stata riportata anche dal portavocecitato dai media ucraini. "L'Ucraina conduce una guerra esclusivamente difensiva e non attacca obiettivi sul territorio della Federazione Russa", perché "non risolverebbe alcune fornirebbe amotivi per giustificare i suoi attacchi ai civili". "I droni sulle strutture energetiche o sul Cremlino possono solo indicare le attività di guerriglia delle forze di resistenza locali", ha aggiunto. "Quanto avvenuto a Mosca – ha sostenuto – è ovviamente una escalation in vista del 9 maggio. Questo è l'approccio che ci aspettiamo dagli avversari"."È ora di lanciare uncontro lay a Kiev", ha dichiarato un deputato russo,. "I terroristi si sono stabiliti a Kiev, con loro i negoziati sono inutili. Devono essere solo distrutti, rapidamente e senza pietà", ha detto Sheremet all'agenzia stampa russa Ria Novosti. Sheremet è un deputato della Crimea, la regione ucraina occupata dalla Russia nel 2014. Nel frattempo, il sindaco di Mosca,ha disposto il divieto di sorvolo di droni sulla capitale.''Un'altra minaccia dal Cremlino. All'inizio della guerra ha tentato varie volte di assassinate Volodymyr Zelensky e non ha detto nulla. Quanto possiamo credere alle informazioni russe in merito ai presunti attacchi con droni ucraini al Cremlino? Dopo anni di menzogne e provocazioni?'', ha scritto su Twitter l'ex portavoce di Zelensky,