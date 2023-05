UK, proposte nuove regole per incoraggiare quotazioni in Borsa

(Teleborsa) - La Financial Conduct Authority (FCA), la corrispondente britannica della Consob, haper aiutare ad attrarre una gamma più ampia di società, incoraggiare la concorrenza e migliorare la scelta per gli investitori. In sostanza, la FCA intende rendere le regole per le quotazioni "".L'intervento dell'Authority segue una Londra, mentre alcune società hanno scelto di, suscitando preoccupazioni sul fatto che il Regno Unito possa mantenere il suo posto come uno dei più grandi centri finanziari del mondo dopo la Brexit.La stessa FCA ha ricordato, nella nota con cui ha presentato le proposte di modifica delle regole, che lenel Regno Unito sonoLa più significativa proposta di modifica riguarda laper le azioni. "Una singola categoria azionaria eliminerebbe i requisiti di ammissibilità che possono scoraggiare le società in fase iniziale, essere più permissiva sulle strutture azionarie a doppia classe e rimuovere i voti obbligatori degli azionisti su transazioni come le acquisizioni per ridurre gli attriti per le società che perseguono le loro strategie commerciali", si legge nel documento della FCA."Le nostre propostea vantaggio delle società quotate e degli investitori che sono disposti a stabilire la propria propensione al rischio e le condizioni di impegno", ha commentato Nikhil Rathi, Chief Executive della FCA."Sebbene la regolamentazione svolga un ruolo importante, la decisione di un'azienda sull'opportunità e la collocazione nel listino è influenzata da molti fattori, quindi un cambiamento sostanziale", ha aggiunto.