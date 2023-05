Wall Street ostaggio della Federal Reserve

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

sanitario

telecomunicazioni

energia

Intel

Caterpillar

Walt Disney

Verizon Communication

Walgreens Boots Alliance

Amgen

JP Morgan

Chevron

Verisk Analytics

IDEXX Laboratories

Kraft Heinz

Intel

Advanced Micro Devices

Starbucks

Adobe Systems

Walgreens Boots Alliance

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 33.707 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.130 punti. Poco sopra la parità il(+0,25%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per l'(+0,23%).Il mercato aspetta tra poco il verdetto della Federal Reserve stimando un aumento dei tassi di 25 punti base. Gli addetti ai lavori attendono soprattutto le indicazioni per i prossimi mesi, alla luce dei dati odierni sul lavoro americano che hanno confermato un mercato resistente, nonostante i licenziamenti delle ultime settimane.Sullo sfondo resta anche il dibattito sull'aumento delin atto al Congresso, mentre il presidente americano Biden ha annunciato che non intende negoziare sui tagli alla spesa pubblica, chiesti come contropartita dalla Camera repubblicana per evitare il default.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+0,87%),(+0,65%) e(+0,50%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione di -0,57%.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+2,99%),(+1,54%),(+1,39%) e(+1,13%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,13%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,03%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,8%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,77%.Al top tra i, si posizionano(+8,49%),(+4,32%),(+3,66%) e(+2,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -8,85%.Crolla, con una flessione dell'8,77%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,28%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,13%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 148K unità; preced. 142K unità)15:45: PMI composito (atteso 53,5 punti; preced. 52,3 punti)15:45: PMI servizi (atteso 53,7 punti; preced. 52,6 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 51,2 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,1 Mln barili; preced. -5,05 Mln barili).