Alfonsino e Progetto Arca, campagna a sostegno delle vittime del terremoto in Turchia

Alfonsino

(Teleborsa) - Nell'ambito del proprio programma di responsabilità globale,ha scelto dinella fornitura di sostegno alimentare e di beni di prima necessità alle. Lo si legge in una nota della società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni.In particolare, Alfonsino darà la, utilizzando la nuova feature sviluppata in collaborazione con la startup fintech Cents. Al momento del pagamento, infatti, sarà permesso arrotondare per eccesso la differenza in centesimi sul totale dell'ordine, donando tale differenza direttamente all’iniziativa promossa da Progetto Arca.I proventi saranno poi destinati a supporto degliorganizzati dalla onlus insieme alla ong Remar S.O.S., con l'obiettivo di fornire ai sopravvissuti di Antiochia, Samandag e Altinuzum cibi caldi e beni di prima necessità, compresi kit igienico-sanitari."Siamo felici di annunciare questa partnership con Progetto Arca, nella consapevolezza che di fronte a una tragedia di tali proporzioni non possiamo restare inerti - ha commentato il- Mettere a disposizione la nostra piattaforma a sostegno delle vittime del terremoto in Turchia rappresenta, oltre a confermare la nostra attenzione per il mercato italiano, non solo sotto il profilo degli investimenti e della creazione di nuove opportunità di business e lavoro, ma anche per quanto riguarda il supporto alle organizzazioni che operano nel terzo settore".