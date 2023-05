Snam conferma target neutralità carbonica al 2040 e rafforza impegno sociale

Snam

(Teleborsa) -, in occasione dell'assemblea di Snam, ha letto la lettera agli stakeholders, confermandoe per il raggiungimento della"Nel corso dell'anno passato sono state intraprese, ha affermato la Presidente De Virgiliis, segnalando che è proseguito il piano di sostituzione delle stazioni di compressione con stazioni dual fuel ed è proseguito il piano di riduzione delle emissioni di gas metano."Abbiamo anche, messa a rischio dall'onda lunga della pandemia e dalla crisi energetica", ha spiegato la Presidente di Snam aggiungendo Con la Fondazione Snam abbiamo rifocalizzato il nostro ambito di intervento focalizzandosi sul- concentrandoci sui territori, in particolare a quelli dove più si concentra la nostra attività industriale"."La decarbonizzazione del settore energetico è un processo che si sviluppa su più livelli interconnessi fra loro", ha sottolineato la numero uno del gruppo, aggiungendo "la, gli eventi degli ultimi mesi lo hanno evidenziando"."Abbiamo dimostrato di essereper il Paese ed i nostri stakeholders", ha concluso De Virgiliis, ribadendo "siamoper consolidare e sviluppare la leadership nell'energia che ci viene globalmente riconosciuta".