Terna, MASE autorizza progetto nuovo elettrodotto nel casertano

(Teleborsa) - Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energeticacon decreto il progetto relativo al, nel tratto compreso fra la cabina primaria “Saint Gobain" e la stazione elettrica "Santa Sofia". Un progetto su cuidi euroe che coinvolgerà i comuni di Caserta e di Maddaloni.Il nuovo collegamento prevede la realizzazione diutilizzando cavi di ultima generazione con isolamento in XLPE.L’intervento si rende necessario a causa dell’previsto nell’area del casertano. La sua realizzazione contribuirà anche ad un aumento della magliatura della rete esdel servizio elettrico locale.Nei prossimi mesi saranno avviate tutte le attività propedeutiche all’apertura dei cantieri, con. I lavori saranno svolti in coordinamento con gli Enti locali per ridurre al minimo i rischi da interferenza con altre infrastrutture e gli inconvenienti al traffico veicolare.