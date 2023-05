Aggiornamento PNRR, Eni: sottoposto progetti per settori hard-to-abate e trasporti

Eni

(Teleborsa) - "Nell'ambito delle consultazioni del Governo per un confronto con diversi stakeholder sul- insieme ad altre partecipate - è stata invitata a prendere parte alla riunione della Cabina di Regia del PNRR per fornire il proprioe di realizzazione nei tempi previsti dal Piano". Lo si legge nelle risposte agli azionisti del Cane a sei zampe, in vista dell'assemblea in programma il 10 maggio 2023."Eni - viene sottolineato - hafinalizzate a contribuire alla sicurezza energetica del paese, alla decarbonizzazione, in particolare dei settori industriali hard-to-abate e dei trasporti, anche attraverso la proposta di progetti di economia circolare".A una domanda sul perché l'azienda, il cui socio di maggioranza è lo Stato, non ha mai ritenuto di dover rendere pubblica questa lista, visto che le risorse da spendere sono pubbliche, ha replicato: "Le linee progettuali proposte sono a oggi al vaglio del Governo che dovrà - nelle prossime settimane - sottoporre alla Commissione europea il proprio Piano di aggiornamento del PNRR alla luce del REPowerEU. Riteniamo quindi che, fra le diverse proposte ricevute, quelle che intenderà accogliere".