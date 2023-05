Crisi bancaria USA, Warren Buffett: banchieri dovrebbero essere puniti

Silicon Valley Bank

(Teleborsa) -, l'oracolo di Omaha, hail modo in cui i politici, i regolatori e la stampa hanno gestito i recenti fallimenti di, Signature Bank e, affermando che i lorohanno spaventato inutilmente i depositanti e che i dirigenti delle banche dovrebberoParlando all'assemblea annuale degli azionisti di, la sua storica holding, ha detto che "l'amministratore delegato e gli amministratori" quando le banche che gestiscono si mettono nei guai. Altrimenti, ciò "insegna la lezione che se gestisci una banca e la mandi in rovina, sei ancora una persona ricca, il mondo va ancora avanti. Questada insegnare alle persone che controllano il comportamento dell'economia nelle loro mani".Buffett ha affermato di essere ancorae di aver recentemente ridotto la sua esposizione al settore, ad eccezione di. "Gli incentivi nella regolamentazione bancaria sono così incasinati e così tante persone hanno interesse a farli incasinare, è totalmente folle", ha detto a questo proposito."Se guardi a First Republic, puoi vedere che offrivano mutui garantiti non governativi a tassi fissi per importi enormi: è una proposta folle a vantaggio della banca.fino a quando non è esploso", ha sottolineato.In definitiva, gli eventi recenti hanno solo "riconfermato la mia". Buffett ha comunque ribadito più volte di non avere idea di come si svilupperà la situazione attuale: "Questo è il mondo in cui viviamo. Significa che un fiammifero acceso può trasformarsi in un incendio o spegnersi".